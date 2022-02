Wall Street: futures cauti in attesa grande dato market mover inflazione. Disney e Uber in rally

Laura Naka Antonelli 10 febbraio 2022 - 14:06

MILANO (Finanza.com)

Futures sugli indici azionari Usa contrastati, in vista della pubblicazione del market mover più importante della settimana:quello dell'indice dei prezzi al consumo Usa, termometro cruciale del trend dell'inflazione, relativo al mese di gennaio, che sarà pubblicato dal dipartimento del Lavoro Usa alle 14.30 ora italiana.I futures sul Dow Jones salgono dello 0,18%, quelli sul Nasdaq cedono lo 0,21%, quelli sullo S&P 500 arretrano dello 0,03%.Secondo le stime, il dato sull'inflazione Usa è salito del 7,2% su base annua, al ritmo più forte dal febbraio del 1982, dunque in 40 anni, fattore che porta i mercati a scommettere ormai anche su un primo rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, a marzo, pari a 50 punti base.In evidenza tra i titoli Disney, scattato fin oltre l'8% dopo la pubblicazione di una trimestrale che ha messo in evidenza utili e fatturato migliori delle stime degli analisti.L'eps di Disney relativo al primo trimestre fiscale si è attestato a $1,06 su base adjusted, doppiando quasi i 63 centesimi per azione attesi dagli analisti intervistati da Refinitiv. Il fatturato è stato pari a $21,82 miliardi, meglio dei $20,91 miliardi previsti. Migliore delle attese anche il numero degli abbonati al servizio di streaming di film e serie TV Disney+, pari a 129,8 milioni, rispetto ai 125,75 milioni attesi, secondo l'outlook di StreetAccount.Buy anche sul titolo Uber Technologies, la società di San Francisco che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato e che ha annunciato di aver riportato nel quarto trimestre dell'anno un utile per $892 milioni, sostenuto dal balzo del fatturato.Il giro d'affari è volato dell'83% a $5,8 miliardi, meglio dei $5,34 miliardi attesi, grazie alla ripresa delle attività sostenuta dalla riapertura dell'economia - dei servizi - dopo la fase più buia della pandemia Covid-19. Il titolo balza nelle contrattazioni afterhours di Wall Street di quasi +6%."Ovviamente il Covid continua a far parte delle nostre vite - ha commentato il ceo Dara Khosrowshahi.- Ma il lato positivo è che il suo impatto sta diventando sempre più debole, mentre noi impariamo a vivere con il virus. I lockdown sono meno severi, e i vaccini sono disponibili in tutto il mondo".Bene anche Twitter, +4% dopo l'annuncio di un piano di buyback del valore di $4 miliardi; e sale anche Coca-Cola, dopo la pubblicazione della trimestrale migliore delle attese.