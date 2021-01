Wall Street: futures ancora in calo dopo peggiore seduta S&P da ottobre. Cancellati guadagni 2021

Laura Naka Antonelli 28 gennaio 2021 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Sessione negativa per Wall Street: ieri, mercoledì 27 gennaio, è stata in particolare la seduta peggiore per lo S&P 500 dallo scorso ottobre. L'indice benchmark della borsa Usa è sceso di 99 punti (-2,6%), a 3.750, cancellando in questo modo i guadagni incassati dall'inizio del 2021.Male anche il Nasdaq -2,6%, il Dow Jones -2,1% e il Russell 2000 -2,1%. Dopo le perdite di ieri, i futures sugli indici azionari Usa perdono ancora terreno, scontando i cali di Apple e Tesla dopo la diffusione dei risultati di bilancio.Le rassicurazioni dovish della Federal Reserve non hanno aiutato: ieri la banca centrale americana ha confermato i tassi attorno allo zero e l'acquisto di bond per un valore di almeno $120 miliardi al mese.Nella conferenza successiva al meeting del Fomc, il presidente Jerome Powell ha detto che "l'economia è molto lontana dal centrare i nostri obiettivi di politica monetaria e di inflazione e, probabilmente, ci vorrà del tempo prima che vengano compiuti ulteriori significativi progressi". Euro piatto nei confronti del dollaro, in lieve ribasso, cede lo 0,09% a $1,2097. In generale, l'avversione al rischio premia il biglietto verde.