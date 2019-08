Wall Street: futures Usa sotto la parità, tornano a scendere rendimenti Treasury

Valeria Panigada 9 agosto 2019 - 14:17

L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in territorio negativo per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono sotto la parità. A poco più di un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,57%, quello sull'S&P500 cede lo 0,65% e il future sul Nasdaq segna una flessione dello 0,88%. Intanto sull'obbligazionario, i rendimenti sui Treasury Usa tornano a scendere, con il tasso sui decennali nuovamente sotto la soglia dell'1,7%.Sui mercati si riaccendono le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Secondo l'agenzia Bloomberg, la Casa Bianca starebbe rimandando la decisione in merito alla concessione di licenze alle aziende tecnologiche statunitensi per consentire loro di tornare a fare affari con la cinese Huawei. Una reazione in risposta alla decisione del governo cinese di sospendere l'acquisto di prodotti agricoli statunitensi.