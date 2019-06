Wall Street: futures Usa positivi su speranze accordo commerciale Usa-Cina

Valeria Panigada 26 giugno 2019 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in moderato rialzo, facendo presagire un avvio di seduta positivo per Wall Street che potrebbe così recuperare in parte i ribassi di questa prima parte di settimana. A circa mezz'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones sale dello 0,26%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,27% e il future sul Nasdaq segna un +0,44%. A sostenere il rimbalzo è un rapporto del segretario del Tesoro Usa, Steven Mnuchin, in cui suggerisce che un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina non è lontano dall'essere raggiunto. L'indiscrezione sostiene le speranza di un recupero delle relazioni tra le due maggiori potenze economiche mondiali in vista dell'incontro che ci sarà tra venerdì e sabato nel corso del G20 di Osaka.