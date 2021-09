Wall Street: futures Usa positivi aspettando la Fed. La view di BlackRock

Laura Naka Antonelli 22 settembre 2021 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

I futures Usa sono positivi, con quelli sul Dow Jones Industrial Average che avanzano in particolare di oltre 220 punti (+0,66%), a 34.028; i futures sullo S&P 500 sono in rialzo dello 0,62% a 4.370, mentre i futures sul Nasdaq salgono dello 0,39% a 15.082 punti.Ieri giornata contrastata per Wall Street: il Dow Jones ha ceduto lo 0,15%, lo S&P 500 è arretrato dello 0,1% dopo aver vissuto il giorno peggiore dal mese di maggio, mentre ilNasdaq Composite è salito dello 0,2%.Dall'inizio di settembre, il Dow Jones ha perso il 4% e lo S&P ha fatto -3,7%.Occhi puntati sempre sulla crisi dello sviluppatore immobiliare cinese Evergrande, sull'orlo del default."Gli investitori attendono segnali di un intervento da parte del governo, volto a prevenire un default disordinato", ha scritto in una nota riportata dalla Cnbc la banca di Singapore DBS. "Le turbolenze di mercato legate a Evergrande si sono intensificate nelle ultime sessioni, in quanto gli investitori hanno interpretato il silenzio del governo come l'assenza di un sostegno ufficiale".I mercati finanziari globali attendono però ora soprattutto il grande evento market mover di oggi e delle sessioni a venire: l'annuncio della Fed sui tassi, che gli analisti danno per confermati nel range compreso tra lo zero e lo 0,25%.Ciò che tiene gli operatori con il fiato sospeso sono le dichiarazioni che il numero uno della Federal Reserve Jerome Powell proferirà nella conferenza stampa successiva alla diffusione del comunicato, in merito al tapering.Soprattutto, la Fed annuncerà il tapering oggi? Molti economisti ritengono che la banca centrale americana posticiperà l'annuncio a novembre."Credo che annunceranno di aver discusso di tapering, ma non credo che forniranno qualche dettaglio". Così il responsabile degli investimenti della divisione globale di reddito fisso di BlackRock, Rick Rieder, alla CNBC. "Credo che presenteranno un contesto da cui emergerà che potrebbero iniziare a lanciare il tapering a novembre o dicembre".E' arrivata intanto la decisione della Bank of Japan guidata da Haruhiko Kuroda, che ha lasciato oggi invariato il target dei principali tassi di riferimento del Giappone, come da attese:il target dei tassi dei titoli di stato giapponesi a 10 anni è rimasto fermo allo zero per cento, mentre il target dei tassi di breve termine è stato lasciato al -0,10%.Confermato anche il bazooka monetario con cui la banca centrale acquista ETF al limite annuale di 12 trilioni di yen (equivalente di $110 miliardi). La BOJ ha diramato un outlook ancora debole per l'economia del Giappone, parlando di "ripresa del trend", ma anche di un'economia che rimane "gravi condizioni", a causa dell'impatto della pandemia Covid-19.