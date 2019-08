Wall Street: futures Usa poco mossi in attesa di Jackson Hole

Valeria Panigada 22 agosto 2019 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi sono poco mossi, suggerendo un avvio di seduta sulla parità o poco sopra per Wall Street. A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones mostra un progresso dello 0,17%, quello su.ll'S&P500 sale dello 0,154% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,14%. Gli operatori rimangono cauti in attesa di ulteriori dettagli sui tassi di interesse negli Stati Uniti. Domani infatti è previsto il discorso di Jerome Powell, presidente della Fed, al simposio di Jackson Hole.In attesa dell'evento il presidente Donald Trump, con una serie di tweet, ha messo proprio nel mirino il governatore della Fed, insistendo sulla necessità di una forte riduzione dei tassi alla luce anche delle politiche monetarie implementate dagli altri paesi. Riguardo sempre alla Fed,dai verbali dell’ultima riunione di luglio, diffusi ieri sera, i membri del board hanno tenuto a sottolineare che il taglio effettuato è da considerare un aggiustamento di “metà ciclo” e non l’inizio di un ciclo espansivo. Allo stesso tempo l’istituto vuole mantenere una certa flessibilità nelle prossime decisioni tenendo in considerazione che le incertezze legate alla guerra commerciale sembrano essere persistenti.