Wall Street: futures Usa poco mossi, focus su dati macro

14 febbraio 2020

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi sono poco mossi, facendo presagire un avvio di seduta appena sopra la parità per Wall Street. A poco meno di un'ora dalla partenza, il contratto sul Dow Jones segna un +0,9%, quello sull'S&P500 sale dello 0,17% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,27%. L'attenzione oggi sarà rivolta al fronte macro dove sono attese alcune indicazioni importanti per l'economia Usa. Dopo il dato sulle vendite al dettaglio, che a gennaio ha mostrato un aumento dello 0,3% su base mensile, in linea con le attese, si guarda alla produzione industriale e alla fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan.