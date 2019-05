Wall Street: futures Usa poco mossi dopo lungo weekend festivo

Valeria Panigada 28 maggio 2019 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio poco mosso per Wall Street dopo il lungo weekend festivo (ieri è rimasta chiusa per celebrare il Memorial Day). A circa un'ora dalla partenza i futures sugli indici statunitensi si muovono appena sopra la parità: il contratto sul Dow Jones segna un +0,09%, quello sull'S&P500 è piatto con un +0,01% mentre il future sul Nasdaq sale dello 0,14%. Gli investitori si muovono cauti in vista di possibili sviluppi dal fronte commerciale, con il presidente americano Donald Trump che è in visita in Giappone. La giornata odierna sarà movimentata da alcune indicazioni macro. In particolare oggi sono previsti i prezzi delle abitazioni e la fiducia dei consumatori.