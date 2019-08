Wall Street: futures Usa negativi su tensioni commerciali, Cina risponde a Trump

Valeria Panigada 5 agosto 2019 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in deciso ribasso, facendo presagire un avvio di seduta negativo per Wall Street che si prepara così ad iniziare la nuova ottava con nuovi cali. A circa un'ora dlala partenza il contratto sul Dow Jones cede l'1,33%, quello sull'S&P500 cede l'1,42% e il future sul Nasdaq segna una flessione dell'1,92%. A pesare sui mercati è la rinnovata tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina. In particolare la decisione della Cina di permettere la svalutazione del renmimbi contro il dollaro, in risposta al tweet di Donald Trump in cui ha annunciato nuovi su 300 miliardi di dollari di beni cinesi a partire da settembre. La valuta è crollata sotto la soglia dei 7 renmimbi per dollaro per la prima volta dalla crisi finanziaria globale. Mantenere l’ancoraggio della divisa era visto come una prerogativa chiave per un qualsiasi successo nei negoziati commerciali tra le due super potenze economiche.