Wall Street: futures Usa negativi in attesa del voto al Congresso, Usa supera Cina per numero contagi

Valeria Panigada 27 marzo 2020 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta in deciso calo per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono in territorio negativo in attesa del voto odierno del Congresso sul maxi-piano di sostegno economico contro il coronavirus. Si tratta dell'ultimo step prima che il testo raggiunga il tavolo del presidente americano Donald Trump perla firma. Intanto preoccupa la diffusione del contagio nel paese, con gli Stati Uniti che ormai hanno superato la Cina per numero di casi positivi al virus. In questo quadro, il futrure sul Dow Jones scivola del 2,8%, quello sull'S&P500 cede il 2,7% e il contratto sul Nasdaq segna un -2,4%. Dal fronte macro oggi sono attesi i redditi e le spese delle famiglie, oltre che la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan.