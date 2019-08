Wall Street: futures Usa negativi, i rendimenti dei bond governativi scendono

Valeria Panigada 7 agosto 2019 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara ad aprire in territorio negativo, dopo il rimbalzo di ieri. I futures sugli indici statunitensi si muovono sotto la parità: a circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,43%, quello sull'S&P500 cede lo 0,33% e il future sul Nasdaq segna un -0,33%. A preoccupare gli operatori è il calo dei rendimenti dei bond governativi. Stamattina i tassi sono tornati a scendere con il decennale sotto l’1,7% e il 30 anni sempre più vicino al 2%. Stasera è in programma l'asta del Tesoro Usa di titoli decennali per 27 miliardi di dollari, mentre domani è previsto il collocamento di titoli a 30 anni per 19 miliardi.