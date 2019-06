Wall Street: futures Usa misti in attesa del G20, Boeing potrebbe pesare sul Dow

Valeria Panigada 27 giugno 2019 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi sono contrastati facendo prevede un avvio misto per Wall Street. A circa un'ora dalla partenza il contratto sull'S&P500 sale dello 0,16%, quello sul Nasdaq guadagna lo 0,30% mentre il future sul Dow Jones scivola dello 0,10%. Gli scambi sono sostenuti dalle speranze di un progresso positivo nel conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra il presidente americano Donald Trum p e l'omologo cinse Xi Jinping che si terrà sabato nel corso del G20 di Osaka, in Giappone, in avvio oggi. Sul Dow Jones però potrebbe pesare la debolezza di Boeing che nel pre-market di Wall Street cede il 2,5% dopo che sono stati coperti nuovi difetti nel 737 Max. La seduta odierna sarà poi movimentata da alcune indicazioni macro. In arrivo infatti la lettura finale del Pil relativo al primo trimestre dell'anno, le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e le vendite di abitazioni.