Wall Street: futures Usa in ribasso dopo terzo record consecutivo S&P. Al via la settimana di JP Morgan e Goldman Sachs

Laura Naka Antonelli 12 aprile 2021 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Futures in ribasso dopo la terza chiusura consecutiva a livelli record, di venerdì scorso, dell'indice S&P, incassata con un rialzo dello 0,8%. Bene anche il Dow Jones Industrial Average, balzato di quasi 300 punti a 33.800,6 punti. Alle 12.45 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones cedono lo 0,21% a 33.612 punti; i futures sullo S&P 500 arretrano anch'essi dello 0,20% a 4.111 punti, mentre i futures sul Nasdaq perdono lo 0,31% a 13.786 punti.Sia il Dow Jones che lo S&P sono saliti del 2% circa la scorsa settimana, a fronte del +3,1% del Nasdaq.Questa settimana inizia ufficialmente la stagione delle trimestrali delle corporate America, con Goldman Sachs e JPMorgan Chase tra le prime grandi di Wall Street che riporteranno i bilanci dei tre mesi terminati il 31 marzo scorso.Focus intanto sull'intervista che il numero uno della Federal Reserve Jerome Powell ha rilasciato ieri alla trasmissione 60 Minutes della CBS."Quello a cui stiamo assistendo ora è davvero a un'economia che sembra a un punto di svolta - ha detto il timoniere della banca centrale americana - e questo è a causa delle vaccinazioni diffuse e del forte sostegno fiscale e di politica monetaria. Riteniamo che ci troviamo in quella situazione in cui l'economia stia iniziando a crescere in modo molto più veloce, così come sta crescendo più velocemente la creazione dei nuovi posti di lavoro. L'outlook è migliorato in modo significativo."Tuttavia, secondo Powell, questo outlook positivo permarrà solo se non ci sarà un'altra ondata della pandemia del coronavirus Covid-19."Il rischio principale alla nostra economia in questo momento è che la malattia si diffonda ancora. Sarebbe giusto che la gente continuasse ad adottare il distanziamento sociale e a indossare le mascherine", ha detto ancora il numero uno della Fed.Sul tema inflazione, "la Federal Reserve è d'accordo che l'inflazione degli Stati Uniti superi in modo moderato la soglia del 2% per un po' di tempo, ma non vuole che il superamento sia significativo, riportando l'economia Usa ai 'brutti e vecchi giorni dell'inflazione'".Sul mercato del forex, l'euro è in lieve rialzo nei confronti del dollaro, con una variazione pari a +0,05% oltre la soglia di $1,19. Il dollaro cede lo 0,32% sullo yen a JPY 109,31.