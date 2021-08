Wall Street: futures Usa in rialzo in attesa dato inflazione e discorso Powell in meeting Jackson Hole

Laura Naka Antonelli 27 agosto 2021 - 13:55

MILANO (Finanza.com)

Wall Street attende il discorso di Jerome Powell, presidente della Fed, che sarà proferito finalmente oggi, venerdì 27 agosto, in occasione del simposio di Jackson Jole.I futures sul Dow Jones salgono dello 0,22% circa, quelli sul Nasdaq dello 0,29%, quelli sullo S&P 500 fanno +0,26% in attesa della pubblicazione dell'indice core PCE, importante termometro dell'inflazione che sarà pubblicato proprio oggi, alle 14.30 ora italiana.Euro-dollaro poco mosso, in rialzo dello 0,08% a $1,1761. Tassi Treasuries Usa a 10 anni piatti all'1,344%.Powell è chiamato dai mercati a smorzare i toni decisamente hawkish che sono arrivati da alcuni esponenti della Fed, favorevoli al tapering del Quantitative easing.Intervistato da Yahoo Finance, il presidente della Fed di Dallas Robert Kaplan si è detto convinto della resilienza dell'economia americana nei confronti della variante Delta. A suo avviso, ha dunque sottolineato,un rialzo dei tassi Usa nel 2022 sarebbe così appropriato.In merito al tapering del QE, Kaplan ha sottolineato che gli acquisti degli asset che la Federal Reserve di Jerome Powell sta portando avanti con il suo programma di QE, per un valore di $120 miliardi al mese, hanno fatto il loro dovere e che ora non sono più adatti alla situazione.Commenti hawkish anche da Esther George, presidente della Fed di Kansas che, in una intervista rilsciata alla Cnbc ha affermato che, "visti i progressi a cui abbiamo assistito", la riduzione del programma di acquisti "è appropriata".Nessuna precisazione è arrivata tuttavia su quando il tapering dovrebbe iniziare. Ma, "guardando alla crescita dei posti di lavoro che è avvenuta lo scorso mese e ai livelli di inflazione in questo momento, credo che l'economia non abbia bisogno di un tale livello di stimoli (monetari)- ha puntualizzato George - Preferireo dunque parlare di tapering più prima che dopo".Le dichiarazioni dei falchi hanno depresso ieri il sentiment, insieme alla la notizia dell'attacco suicida all'aeroporto di Kabul, avvenuto ieri."Ai mercati non piace l'incertezza e l'incertezza in Afghanistan è alta e l'impressione è che stia aumentando", ha commentato alla Cnbc Bob Doll, chief investment officer di Crossmark Global Investments.Gli attacchi kamikaze sarebbero stati due, compiuti dall'Isis.Cresce tuttavia l'ansia per la variante Delta e per le conseguenze che potrebbe avcere sull'economia Usa.I numeri snocciolati nelle ultime ore sui nuovi contagi da Covid-19 negli Stati Uniti sono i seguenti, in base ai dati del New York Times riportati dal sito Marketwatch.com.Nell'ultima settimana che si è conclusa ieri, giovedì 26 agosto, la media giornaliera dei nuovi casi di Covid-19 è salita in Usa a 156.296 unità, in crescita del 24% rispetto a due settimane fa.La media giornaliera dei decessi è aumentata a 1.233 unità, con un balzo del 100% in due settimane, e oltre quota 1000 per la prima volta da marzo.La media giornaliera per le ospedalizzazioni è salita a 96.586, in rialzo del 29% nelle ultime due settimane.Dai dati dell'agenzia federale Centers for Disease Control and Prevention emerge che il numero di persone che sono state totalmente vaccinate negli Stati Uniti si attesta a 172,2 milioni, il 51,9% della popolazione totale degli States.