Wall Street: futures Usa in moderato rialzo, J&J si prepara a partire con slancio

Valeria Panigada 27 agosto 2019 - 14:27

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi mostrano rialzi moderati, suggerendo un avvio di seduta poco sopra la parità per Wall Street, dopo i guadagni di ieri. A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones è poco mosso con un +0,09%, quello sull'S&P500 sale dello 0,11% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,21%. Gli investitori si muovono cauti in attesa di azioni concrete da parte di Stati uniti e Cina dopo le ultime dichiarazioni più accomodanti del presidente Donald Trump.Il presidente americano ha addirittura aggiunto che le prospettive attuali per un accordo sono le migliori da quando le negoziazioni sono iniziate lo scorso anno. Inoltre, durante la conferenza stampa del G7 in Francia, Trump ha anche affermato che dopo l’accordo di massima con il Giappone, gli Stati Uniti sono "molto vicini" al raggiungimento di un accordo commerciale con l'Ue, che allontanerebbe lo spettro dei dazi alle auto.Altro fatto che rimane sotto la lente degli investitori è la crescita economica. Oggi è prevista la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti. Ieri gli ordini di beni durevoli di luglio sono saliti oltre le attese (2,1% da 1,8%), grazie principalmente al rialzo della componente trasporti.Tra i titoli, attenzione a Johnson & Johnson (J&J) che nel pre-market avanza di oltre 1 punto percentuale dopo l'annuncio di una multa da 572 milioni di dollari, per aver contribuito alla crisi della dipendenza da oppioidi in Oklahoma. La sanzione è decisamente inferiore a 1 miliardo che si aspettavano gli analisti.