Wall Street: futures Usa in lieve rialzo, focus sul bilancio di Morgan Stanley

Laura Naka Antonelli 16 aprile 2021 - 13:52

MILANO (Finanza.com)

Futures Usa positivi, focus sui risultati di bilancio di Morgan Stanley, che ha riportato utili e fatturato migliori delle attese.In particolare, l'utile per azione del primo trimestre si è attestato a $2,19. La banca ha precisato che l'eps adjusted è stato pari a $2,22 per azioni, escluse le spese legate alle fusioni, decisamente meglio degli $1,70 attesi dal consensus. Il giro d'affari si è attestato a $15,7 miliardi, meglio dei $14,1 miliardi attesi.I futures sul Dow Jones salgono di 51 punti (+0,15%), a 33.973 punti; quelli sullo S&P 500 avanzano dello 0,12%, a 4.167 punti mentre quelli sul Nasdaq crescono dello 0,09% a 14.026 punti. Attenzione all'indice Dow Jones, che ieri ha superato la soglia di 34.000 punti per la prima volta in assoluto.