Wall Street: futures Usa in deciso rialzo su speranze rallentamento contagio

Valeria Panigada 7 aprile 2020 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi mostrano un deciso rialzo, suggerendo un avvio di seduta positivo per Wall Street che proseguirebbe così i forti guadagni di inizio ottava (ieri si sono registrati progressi di oltre il 7%). A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones sale del 3,3%, quello sull'S&P500 avanza del 2,84% e il future sul Nasdaq segna un +2,70%. A sostenere gli scambi le indicazioni positive legate al numero di morti a New York e New Jersey, a cui si è aggiunta l'indiscrezione di Fox Business secondo cui la Casa Bianca starebbe lavorando per un altro piano di stimolo. Intanto la Fed ha annunciato una nuova facility per agevolare i prestiti alle piccole aziende attraverso lo Small Business Administration’s Paycheck Protection Programm.