Wall Street: futures Usa in deciso rialzo, la Cina rassicura sui dazi

Valeria Panigada 29 agosto 2019 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi mostrano un deciso rialzo, facendo presagire un avvio di seduta positivo per Wall Street. A circa mezz'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones sale dell'1,06%, quello sull'S&P500 guadagna 1 punto percentuale e il future sul Nasdaq segna un progresso dell'1,23%. A stemperare le preoccupazioni per la crescita globale sono le notizie che giungono dal fronte commerciale. Secondo quanto riporta Bloomberg, che cita il portavoce del ministero del Commercio cinese, Gao Feng, la Cina non ha intenzione di rispondere immediatamente agli ultimi dazi imposti dagli Stati Uniti, per evitare l'escalation della guerra commerciale.