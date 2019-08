Wall Street: futures Usa in calo, tensioni alimentano avversione al rischio

Valeria Panigada 13 agosto 2019 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

Laguerra commerciale, unita alle diverse tensioni geopolitiche presenti in vari paesi (Argentina e Hong Kong), continua a pesare sul sentiment che rimane improntato alla cautela. Wall Street dovrebbe proseguire i ribassi di inizio settimana aprendo gli scambi sotto la parità. I futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio negativo: a poco più di un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,29%, quello sull'S&P500 cede lo 0,27% e il future sul Nasdaq perde lo 0,36%. Sull'obbligazionario, si assiste a una nuova ondata di acquisti sui bond governativi che hanno in particolare interessato il tratto a lunghissimo della curva. Il trentennale Usa ha sfiorato il minimo storico scendendo al 2,10%.