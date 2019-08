Wall Street: futures Usa in calo su timori crescita, commercio e Brexit

Valeria Panigada 28 agosto 2019 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta in calo per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono sotto la parità. A poco meno di un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones scende dello 0,27%, quello sull'S&P500 perde lo 0,28% e il future sul Nasdaq segna un -0,39%. A pesare sugli scambi i timori sulla crescita, il commercio e la Brexit.Sul fronte crescita gli operatori guardando con una certa preoccupazione all'evoluzione della curva dei tassi negli Usa. Il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni sono inferiori a quello dei titoli due anni e il divario continua a crescere. Questa inversione è generalmente considerata dagli esperti un precursore di una recessione economica.Per quanto riguarda la guerra commerciale, la Cina ha nuovamente ribadito come non ci siano stati di recente i contatti tra i vertici di Cina e Usa dichiarati da Donald Trump e che, stando alle parole del portavoce del Ministro degli Esteri cinese, la situazione al momento non è “per nientecostruttiva”.Infine, non aiuta nemmeno la notizia giunta dalla Gran Bretagna, dove il premier Boris Johnson ha chiesto alla Regina Elisabetta di sospendere il Parlamento, al fine di forzare l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea alla nuova scadenza concordata con Bruxelles, ovvero il prossimo 31 ottobre.