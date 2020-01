Wall Street: futures Usa in calo, si guarda a virus in Cina e a Trump

Valeria Panigada 23 gennaio 2020 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta debole per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono sotto la parità. A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,25%, quello sull'S&P500 cede lo 0,14% e il future sul Nasdaq è piatto con un -0,02%. Sui mercati torna la paura per la diffusione del coronavirus. La decisione delle autorità cinesi di vietare gli spostamenti dalla città di Wuhan, considerata l’epicentro della diffusione, (mettendo di fatto in quarantena una popolazione di circa 11 milioni di abitanti), ha portato gli operatori a ritenere che la situazione sia peggiore di quanto annunciato ufficialmente. Unica buona notizia, il fatto che si stia già lavorando ad un vaccino che potrebbe essere pronto per i test in tre mesi, essendo il virus simile come tipologia alla Sars. Intanto sul fronte commerciale, Donald Trump è tornato a minacciare dazi del 25% sulle auto europee come mezzo di ritorsione in caso di digital tax, avvertendo che occorre un accordo in tempi rapidi oppure seguiranno misure dolorose. Inoltre, sul fronte misure fiscali interne ha ribadito che entro 90 giorni sarà svelato un nuovo taglio delle tasse per la classe media.