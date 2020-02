Wall Street: futures Usa in calo in attesa dei dati sul lavoro

Valeria Panigada 7 febbraio 2020 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio negativo in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano, facendo presagire un avvio di seduta in calo per Wall Street, all'indomani dei nuovi record. Il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,30%, quello sull'S&P500 cede lo 0,25% e il future sul Nasdaq segna un -0,29%. Sui mercati tornano a prevalere i timori per l'epidemia di coronavirus con un bilancio che non smette di peggiorare. Le autoritĂ sanitarie cinesi hanno fatto sapere che al momento i morti sono saliti a 636 e le persone contagiate a oltre 30.000. Il presidente cinese Xi Jinping ha assicurato che il paese sta facendo tutto il possibile per contenere il contagio, secondo quanto ha riportato la televisione pubblica cinese. Intanto sale l'attesa per i dati sul mercato del lavoro americano: alle 14.30 verranno diffusi il tasso di disoccupazione, la variazione degli occupati nei settori non agricoli e l'andamento dei salari relativi a gennaio.