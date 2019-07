Wall Street: futures Usa in calo dopo dati lavoro, è incognita Fed

Valeria Panigada 5 luglio 2019 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono poco sotto la parità, suggerendo un avvio di seduta debole per Wall Street. A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,21%, quello sull'S&P500 cede lo 0,24% e il future sul Nasdaq segna una flessione dello 0,26%. Dal fronte macro sono giunti i dati sul mercato del lavoro americano, che sono stati contrastanti rispetto alle attese del mercato. A giugno il tasso di disoccupazione è inaspettatamente salito al 3,7%. Ha deluso anche il salario medio orario che è aumentato dello 0,2% rispetto al mese prima, meno del +0,3% stimato dagli analisti. Hanno invece sorpreso positivamente le nuove buste paga nei settori non agricoli, le cosiddette non farm payrolls, che sono balzate a 224mila unità, battendo le attese. Ora gli operatori si interrogano su come la Federal Reserve leggerà questi dati, soprattutto il balzo delle non-farm payrolls, e quindi se deciderà effettivamente di tagliare i tassi di interesse nella riunione di fine mese, così come il mercato spera.