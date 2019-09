Wall Street: futures Usa deboli su rischio impeachment Trump

Valeria Panigada 25 settembre 2019 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

Wall Street potrebbe proseguire i ribassi di ieri aprendo la seduta odierna in calo, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono sotto la parità. A poco più di un'ora dall'avvio delle contrattazioni il contratto sul Dow Jones segna un -0,17%, quello sull'S&P500 scivola dello 0,20% e il future sul Nasdaq cede lo 0,34%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in calo in scia alla possibilità di un impeachment per il presidente Donald Trump (a causa della conversazione telefonica avuta con il presidente ucraino a luglio). L'annuncio formale della procedura per la messa in stato di accusa è arrivato ieri in serata tramite la speaker della Camera, Nancy Pelosi.Il dibattito politico si aggiunge ai timori per la questione commerciale tra Stati Uniti e Cina. Ieri il presidente americano è infatti tornato a puntare il dito contro la Cina, sia per quanto riguarda il tema commerciale sia per quello relativo alle proteste di Hong Kong.