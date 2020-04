Wall Street: futures Usa deboli in attesa dei dati sul lavoro di marzo

Valeria Panigada 3 aprile 2020 - 14:04

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono sotto la parità, facendo presagire un avvio di seduta debole per Wall Street. A circa un'ora e mezza dalla partenza il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,84%, quello sull'S&P500 segna un -0,75% e il future sul Nasdaq cede lo 0,80%. La partenza sarà però condizionata dai dati sul mercato del lavoro Usa, in uscita alle 14.30 ore italiane e relativi a marzo, mese in cui è scoppiata l'emergenza Covid-19 ed è scattato il lockdown negli Usa. Anche se, avvertono gli esperti, questi dati non includeranno appieno l'effetto coronavirus, che sarà invece pienamente visibile ad aprile.