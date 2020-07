Wall Street: futures Usa accelerano dopo i dati sul lavoro, previsto avvio positivo

Valeria Panigada 2 luglio 2020 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta in rialzo per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono sopra la parità, accelerando il passo dopo i buoni dati sul mercato del lavoro americano da poco pubblicati. A circa mezz'ora dal suono della campanella a New York il contratto sul Dow Jones sale dell'1,60%, quello sull'S&P500 avanza dell'1,23% e il future sul Nasdaq segna un +0,96%. Dal fronte macro sono giunti con un giorno di anticipo (domani è festività e Wall Street sarà chiusa) i dati sul lavoro Usa a giugno, che si sono dimostrati migliori delle attese, facendo sperare in una veloce ripresa dal lockdown. Il tasso di disoccupazione è sceso ancora attestandosi all'11,1% dal 13,3% di maggio, mentre sono stati creati 4,8 milioni di posti di lavoro, ben oltre l'aspettativa ferma a +3 milioni di unità. I dati suggeriscono un miglioramento del lavoro negli Stati Uniti dopo il collasso dovuto al coronavirus.A sostenere gli scambi anche la notizia di un possibile vaccino da Pfizer e BioNTech che hanno registrato una buona risposta nei primi test di fase 1, sebbene gli scienziati di Oxoford abbiano fenato gli entusiasmi affermando che un vaccino non sarà disponibile per l’inverno. Non sembra aver ricevuto molto credito, invece, la notizia secondo la quale in Cina si starebbe diffondendo una nuova forma di influenza suina chesembrerebbe potersi trasmettere all’uomo e che avrebbe tutte le caratteristiche per divenire un virus pandemico. Le autorità cinesi hanno minimizzato affermando di essere in grado di contenere il fenomeno.