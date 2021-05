Wall Street: futures Dow Jones fino a -200 punti, Nasdaq -1,3% dopo inflazione Usa, tassi Treasuries a 10 anni all'1,65%

Laura Naka Antonelli 12 maggio 2021 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

I futures sul Dow Jones accelerano al ribasso dopo la pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo Usa, che ad aprile è volato del 4,2%, ben oltre il +3,6% stimato dal consensus. I futures perdono fino a -200 punti, per poi smorzare i ribassi e cedere alle 14.48 ora italiana più di 155 punti a 34.028 punti; i futures sullo S&P 500 cedono lo 0,74% a 4.115 punti, quelli sul Nasdaq arretrano dell'1,31% a 13.156 punti. L'euro buca al ribasso la soglia di $1,21 per poi riagguantarla, in calo comunque dello 0,28% a $1,2112. Il dollaro sale sullo yen dello 0,35% a JPY 109,10. I tassi sui Treasuries a 10 anni salgono all'1,65%.Escluse le componenti più volatili rappresentate dai prezzi dei beni energetici e alimentari, il dato è salito del 3% su base annua, oltre il +2,3% atteso e rispetto al +1,6% precedente.Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo è balzato ad aprile dello 0,8%, rispetto al +0,2% atteso e al +0,6% di marzo. Il dato core è salito dello 0,9%, ben oltre il +0,3% atteso.