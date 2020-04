Wall Street: futures Dow Jones -400 punti, petrolio WTI -30%. Scommesse short contro ETF S&P a record da 2016

Laura Naka Antonelli 20 aprile 2020 - 13:38

MILANO (Finanza.com)

Futures sugli indici azionari Usa in ribasso: quelli sul DOw Jones capitolano di 400 punti circa, a 23.776 punti; quelli sullo S&P 500 arretrano di oltre -1.55%, in flessione di oltre 40 punti a 2.826,35, mentre i futures sui contratti Nasdaq-100 arretrano di 90 punti (-1% circa), a 8.719.Cautela tra gli investitori in attesa di capire come i governi dei diversi paesi colpiti gestiranno l'allentamento delle misure di contenimento, lockdown, attivate per evitare il diffondersi del coronavirus-COVID-19. Da segnalare che le infezioni globali hanno superato quota 2,4 milioni, a fronte di più di 165.000 decessi provocati dalla pandemia.Focus anche al crollo dei prezzi del petrolio. Il contratto WTI a maggio che scade domani accelera ulteriormente al ribasso, segnando un tracollo a -30% circa, a quota $12,97 al barile, ai minimi dal 2001.Il contratto con scadenza a giugno scende dell'8,83%, a $22,81, mentre il Brent è in ribasso del 3,8% circa a $27,01. L'accelerazione ribassista dei prezzi dei futures WTI di maggio si spiega con la scadenza del contratto, in calendario domani, 21 aprile.Occhio intanto a un articolo del Wall Street Journal, che ha messo in evidenza che le scommesse short contro l'indice SPDR S&P 500 ETF Trust sono balzate a oltre $68 miliardi, la scorsa settimana, ovvero al record dal 2016.