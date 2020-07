Wall Street: futures Dow Jones +400 punti dopo pausa Independence Day, occhio a M&A Buffett

Laura Naka Antonelli 6 luglio 2020 - 13:31

Wall Street si appresta ad aprire la sessione della nuova settimana in territorio positivo, stando a quanto emerge dal trend dei futures.I futures sul Dow Jones Industrial Average salgono di 377 punti, o +1,5%, anticipando un rialzo superiore a 433 punti. I futures sullo S&P 500 avanzano dell'1,2%, così come quelli del Nasdaq-100.Wall Street riapre dopo la lunga pausa del week end, iniziata lo scorso venerdì, in vista della festività dell'Independence Day, che si è celebrata sabato, 4 luglio.In rialzo in premercato soprattutto i titoli di quelle società che più beneficerebbero di una riapertura dell'economia, come le società che gestiscono i viaggi in crociera Carnival Corp, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line. Le azioni salgono tutte di oltre +3%. Bene anche i titoli delle compagnie aeree American Airlines e Delta Air Lines, anche esse in progresso di oltre +3%. Buy anche su Gap.Effetto positivo sui mercati dalle notizie di M&A, che vedono protagonista oggi la decisione del numero uno di Berkshire Hathaway Warren Buffett di acquistare gli asset di trasmissione e stoccaggio di gas naturale di Dominion Energy per $10 miliardi, debito incluso. Le quotazioni di Dominion Energy avanzano del 5%.Tra le altre notizie societarie, occhio a Uber, il cui titolo è in rialzo dopo che la società ha raggiunto un accordo per l'acquisto tutto in azioni della APP di consegna cibo Postmates.