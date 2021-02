Wall Street: forti buy su Verizon e Chevron, due delle tre new entry del portafoglio di Buffett

Laura Naka Antonelli 17 febbraio 2021 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

Tra i titoli sotto i riflettori in premercato a Wall Street, si mettono in evidenza quelli delle nuove scommesse di Warren Buffett.La holding da lui fondata Berkshire Hathaway ha informato la Sec di aver incluso tre new entry nel suo portafoglio di investimenti.Si tratta del colosso delle tlc Verizon Communications, del broker assicurativo Marsh & McLennan e del gigante petrolifero Chevron.Per la precisione, Berkshire Hathaway ha accumulato una quota pari a 146,7 milioni di titoli Verizon, per un valore di $8,6 miliardi al 31 dicembre 2020; un'altra quota più piccola nel broker assicurativo Marsh & Mclennan (4,3 milioni di titoli azionari per un valore di $500 milioni) e un investimento nel colosso petrolifero Chevron per quasi $4,1 miliardi.Il titolo Verizon balza del 3,7% in premercato, Marsh & Mclennan avanza dell'1,8%, mentre Crevron fa +3,40%.