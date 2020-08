Wall Street fiacca dopo deboli riscontri macro. Il piano di stimolo si fa attendere

Valeria Panigada 14 agosto 2020 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre quest'ultima seduta della settimana di Ferragosto incerta, dopo alcuni deboli riscontri macro che mitigano le speranze di una ripresa veloce dalla crisi di coronavirus. Nei primi minuti di contrattazioni l'indice Dow Jones scivola dello 0,35%, l'S&P500 cede lo 0,15% e il Nasdaq segna un +0,11%.Sull'umore degli investitori pesano gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale giunti dalla Cina per il mese di luglio che continuano a indicare una debole ripresa nella regione. A questo si è aggiunto un aumento delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti inferiore alle attese. Attenzione alle 16.00 (ore italiane) alla fiducia dei consumatori americani calcolata dall'Università del Michigan.In questo clima, cresce l'attesa per il nuovo piano di stimolo, su cui ancora non c'è una intesa tra Democratici e Repubblicani. Nei giorni scorsi la speaker della Camera, Nancy Pelosi ha escluso la prospettiva di un qualsiasi accordo nei prossimi giorni. Intanto si guarda anche a domani, quando è prevista la videoconferenza Usa-Cina per discutere sullo stato dell'accordo commerciale di Fase 1.