Wall Street fa dietrofront all'indomani record Nasdaq, boom Novavax +34% dopo contratto Usa

7 luglio 2020

MILANO (Finanza.com)

Il rally della vigilia si smorza e sulla borsa Usa tornano le vendite. Se ieri i numeri relativi ai nuovi contagi COVID-19 negli States erano stati snobbati - tanto che il Nasdaq Composite aveva testato il record assoluto, per chiudere a 10.433,65 punti - oggi trader e investitori sembrano prendere maggiormente atto della realtà non proprio confortante che li circonda.Il Dow Jones arretra di più di 200 punti (-0,78%), a 26.072 punti; il Nasdaq arretra dello 0,26% a 10.409 punti circa; lo S&P 500 fa -0,48%, a 3.164.A perdere terreno, in particolare, sono alcuni titoli che avevano guadagnato ieri, come quelli delle società che gestiscono viaggi da crociera Norwegian Cruise Line e Carnival.Giù anche i titoli delle compagnie aeree American Airlines e United Airlines.Occhio alle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve di Atlanta, Raphael Bostic, che ha riferito al Financial Times che la ripresa economica sarà più accidentata di quanto previsto, proprio a causa del rischio di nuove ondate del coronavirus.Tra le notizie societarie, boom per il titolo Novavax, che vola del 34% dopo la notizia relativa all'aggiudicazione di un contratto da parte del governo Usa per lo sviluppo di un vaccino anti-coronavirus, del valore di $1,6 miliardi, l'ammontare mai assegnato prima.