Wall Street dovrebbe aprire poco mossa dopo nuovi record

Valeria Panigada 8 novembre 2019 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio poco mosso per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi intorno alla parità. A circa un'ora dalla partenza, il contratto sul Dow Jones segna un +0,03%, l'S&P500 è piatto con un -0,06% e il future sul Nasdaq è debole con un -0,14%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso su nuovi massimi con l’indice S&P500 che ha sfiorato i 3100 punti, sebbene nel finale il rialzo si sia ridimensionato a causa di news contrastanti sugli sviluppi commerciali Usa-Cina. Secondo Reuters, infatti, il piano si starebbe scontrando contro una forte opposizione alla Casa Bianca a rimuovere i dazi esistenti al fine di raggiungere l'accordo di fase 1. Bloomberg aveva infatti riportato ieri che l’accordo potrebbe progressivamente riguardare tutto l’universo dei dazi attivati da Trump, attraverso un processo di rimozione delle tariffe simultaneo, proporzionale e progressivo da parte di entrambi i paesi. Intanto sul fronte politico, da registrare i rumor sulla possibile candidatura alle primarie democratiche di Michael Bloomberg per le elezioni presidenziali.