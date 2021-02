Wall Street da record, rivincita small cap con Russell 2000 +16% da inizio 2021. Brent oltre $60

Laura Naka Antonelli 9 febbraio 2021 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha chiuso la sessione della vigilia a nuovi valori record: il Dow Jones Industrial Average è salito di 237,52 punti al massimo storico di chiusura di 31.385,76 punti. Lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,7% al record di 3.915,59 mentre il Nasdaq Composite è balzato dell'1% a 13.987,64, toccando anch'esso un valore massimo di chiusura.Occhio all'indice delle small cap Russell 2000, che ieri è balzato del 2,5% toccando anch'esso il valore più alto della sua storia: da segnalare che il listino ha guadagnato quasi il 16% dall'inizio del 2021.Focus sui prezzi del petrolio, con le quotazioni del Brent che sono balzate fin oltre $61 ($61,23) al barile nelle contrattazioni asiatiche (+1,11%), superando la soglia di $60 al barile per la prima volta in più di un anno. I prezzi del contratto WTI sul petrolio sono anch'essi in forte rialzo, avanzando dell'1%, a $58,55 al barile.