Wall Street: da oggi effettivo lo stock split di Apple, l'effetto sarà un nuovo Dow Jones con uscita storica Exxon Mobil

Laura Naka Antonelli 31 agosto 2020 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

Scatta oggi lo stock split, ergo il frazionamento azionario, di Apple (4 a 1). Con l'operazione, la quinta lanciata dal colosso degli iPhone nei suoi 40 anni di società quotata in Borsa, per ogni azione Apple che detengono, gli azionisti riceveranno tre azioni aggiuntive.La conseguenza, per l'indice Dow Jones, è che il peso dell'azione - fino a oggi la più importante del listino dei titoii industriali- scenderà dal 12% circa al 3%, con la conseguenza di tagliare l'incidenza complessiva del settore tecnologico, sul listino, dal 27% al 20% circa.Per questo stesso motivo oggi, lunedì 31 agosto, ci sarà anche un'altra rivoluzione che interesserà Wall Street, e sempre per effetto della mossa di Apple.Il Dow Jones cambierà i connotati, con il colosso petrolifero Exxon Mobil, il gigante farmaceutico Pfizer e il gruppo attivo nel ramo difesa Raytheon Technologies che diranno addio al listino.La notizia fa scalpore soprattutto per Exxon Mobil (ma anche per Pfizer), che fece il suo ingresso sul Dow Jones un secolo fa.I tre titani lasceranno il posto, rispettivamente, a Salesforce.com, Amgen e Honeywell International.La scelta è ricaduta su Salesforce.com, in particolare, come sostituta di Exxon Mobil, per compensare la riduzione dell'incidenza del settore hi-tech, sul Dow Jones, che si verificherà per l'appunto con il frazionamento azionario di Apple.La new entry Salesforce.com, infatti, società di cloud computing, riporterà la percentuale della presenza tecnologica nell'indice dal 20% al 23% circa.