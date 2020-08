Wall Street contrastata tra nuovi contagi, tensioni Usa-Cina e speranze vaccino

Valeria Panigada 17 agosto 2020 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove incerta, con gli investitori che guardano su più fronti. Da una parte alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina dopo che l'attesa videoconferenza bilaterale (prevista sabato 15 agosto) per valutare l’implementazione dell’accordo commerciale di fase 1 è stata cancellata, senza indicazioni sulla tempistica futura. Intanto il presidente Donald Trump ha ordinato alla società che gestisce l’app Tik Tok (ByteDance) di vendere tutti gli asset americani entro 90 giorni, causa motivi di sicurezza nazionale. Sul fronte politico interno, rimane in una fase di stallo la trattativa in corso al Congresso per il nuovo piano di stimolo, mentre la Camera Usa riaprirà i battenti prima del previsto questa settimana, per lavorare su una legislazione urgente per rafforzare il servizio postale in vista delle elezioni di novembre. L'attenzione è poi rivolta all'evoluzione della pandemia, con il numero crescente di nuovi casi, a cui si contrappongono le speranze per l'arrivo di un vaccino. La casa farmaceutica statunitense Novavax ha annunciato l’inizio di uno studio intermedio del suo vaccino sperimentale contro Covid-19 in Sud Africa. In questo quadro, l'indice Dow Jones è poco mosso, segnando un -0,03%, mentre l'S&P500 guadagna lo 0,35% e il Nasdaq avanza dello 0,77%.