Wall Street: continua rotazione verso titoli ciclici ed è anche boom meme stocks Reddit. Yellen parla di inflazione

Laura Naka Antonelli 9 marzo 2021 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

Ieri a Wall Street la rotazione dai titoli tecnologici ai ciclici è continuata: lo S&P 500 ha chiuso in ribasso di 20,72 punti (-0,54%) a 3821,23 punti, il Nasdaq ha ceduto 310,98 punti o 2,41% a 12.609.16, mentre il Dow Jones è salito di 306,21 punti (+0.97%) a 31.802,51 punti.Tra i titoli, di nuovo affossate per l'appunto le Big Tech come Tesla, -5,86% e i tecnologici in generale come Zoom, -7,91%, Nio -7,66%, Nvidia -6.99%, Square -6,74%. Sotto i riflettori alcune meme stock degli investitori retail che, dal forum online Reddit, sono tornate a salire interessate da una nuova carica di buy: Express è balzata del 62,6%, GameStop +40,1%, Koss +26,79%, AMC +15,52%, Bed Bath and Beyond, +10,32%.Focus sulle dichiarazioni di Janet Yellen, segretario al Tesoro Usa, che ha affermato che i timori secondo cui il bazooka anti-Covid da $1,9 trilioni che si appresta a diventare legge provocherà una forte impennata dell'inflazione sono esagerati:"Non credo proprio che accadrà. Prima della pandemia il tasso di disoccupazione era pari al 3,5% e non c'erano segnali di un aumento dell'inflazione". In quel periodo di disoccupazione molto bassa, ha continuato Yellen, l'inflazione era anche "troppo bassa".