Wall Street chiude in ribasso nonostante mossa antivirus Fed. Dow Jones perde quasi 800 punti

4 marzo 2020

Nessun entusiasmo di Wall Street alla mossa a sorpresa della Federal Reserve, la prima dal 2008, con cui la banca centrale americana ha tagliato i tassi sui fed funds di 50 punti base nel range compreso tra l'1% e l'1,25%. Il Dow Jones ha chiuso in calo di 785,91 punti a 25.917,41 punti; lo S&P 500 ha fatto -2,8% a 3.003,37 mentre il Nasdaq Composite ha ritracciato del 3% chiudendo a 8.684,09 punti.Occhio ai tassi decennali sui Treasuries Usa, capitolati al di sotto della soglia dell'1% per la prima volta in assoluto.