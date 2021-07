Wall Street chiude a nuovi massimi storici. Oggi è il giorno di JP Morgan e Goldman Sachs

Laura Naka Antonelli 13 luglio 2021 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

Nuova chiusura a valori record per gli indici azionari americani. Ieri il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in rialzo di 126,02 punti a 34.996,18 punti, mentre lo S&P 500 è salito dello 0,35% a 4.384,63. Il Nasdaq Composite ha archiviato la sessione di Wall Street avanzando dello 0,21% a 14.733,24 punti.Futures Usa poco mossi, in attesa della pubblicazione dei risultati di bilancio, prima dell'avvio della sessione, dei colossi bancari JP Morgan e Goldman Sachs. I due titoli hanno guadagnato rispettivamente l'1,4% e il 2,3% nella sessione della vigilia.Secondo gli analisti le banche Usa, in generale, comunicheranno trimestrali che metteranno in evidenza come, nel secondo trimestre del 2021, abbiano raddoppiato gli utili rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.