Wall Street cauta in attesa Bce ma guarda con favore a Trump. Tassi Treasuries Usa e Bund giù

Laura Naka Antonelli 12 settembre 2019 - 13:41

MILANO (Finanza.com)

Futures sugli indici azionari Usa cauti, in attesa della decisione della Bce sui tassi e sulle prossime manovre di politica monetaria da adottare.Il sentiment leggermente positivo si spiega, oltre che con le aspettative/speranze dei trader sul lancio di un nuovo bazooka da parte di Mario Draghi, anche con la decisione del presidente americano Donald Trump di posticipare l'aumento dei dazi su $250 miliardi di beni importati dalla Cina.Con un post su Twitter, Trump ha reso nota l'intenzione di ritardare l'imposizione dell'aumento di dazi dal 25% al 30% su beni cinesi importati per un valore di 250 miliardi di dollari dal 1° ottobre al 15 ottobre, a causa delle celebrazioni che si terranno in Cina per il 70esimo anniversario della Repubblica popolare cinese.I futures sul Dow Jones salgono dello 0,2% circa, quelli sullo S&P dello 0,1%, quelli sul Nasdaq Composite dello 0,3%.Occhio al trend dell'azionario europeo: l'indice di riferimento Stoxx Europe è ora in flessione dello 0,1%, mentre i tassi sui Bund decennali scendono a -0,59%.I tassi sui Treasuries a 10 anni sono in flessione all'1,723%, quelli a due anni all'1,672%, quelli a 30 anni giù al 2,2%.