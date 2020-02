Wall Street, casi coronavirus Italia e Corea spaventano: futures Dow Jones -850 punti, Apple -4,5%

Laura Naka Antonelli 24 febbraio 2020 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Non si arresta l'ondata di sell che affligge i mercati azionari Usa in premercato. Alle 12 ora italiana (le 6 ora di New York) i futures sul Dow Jones Industrial Average crollano di 850 punti, indicando una flessione di 843 punti all'inizio della sessione; i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq 100 sono giù rispettivamente del 2,8% e del 3,3%.Le vendite si abbattono soprattutto sui titoli delle compagnie aeree, come Delta e American Airlines, che scivolano entrambe di oltre -4%, scontando la notizia della rapida diffusione del coronavirus oltre la Cina, in particolare in Corea del Sud e in Italia.Capitolano anche le quotazioni degli operatori di casinò Las Vegas Sands e Wynn Resorts, in calo di oltre il 3%, mentre MGM Resorts affonda del 6,7%.Vanno male anche i titoli dei produttori di chip, come Nvidia che perde oltre il 6% e Intel -3,5%. AMD scivola del 7,2%, e l'ETF del settore dei chip VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) è in ribasso del 3,6%. Male anche Apple e i suoi rifornitori. Apple cede il 4,6%, Skyworks Solutions e Qorvo perdono rispettivamente il 5% e il 3,8%.