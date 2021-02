Wall Street: bruschi sell off sul Nasdaq (-2,5%). Tesla affonda con -8,6%

Laura Naka Antonelli 23 febbraio 2021 - 07:14

MILANO (Finanza.com)

Brutta giornata per i titoli tecnologici Usa, quella di ieri, con il Nasdaq Composite che ha perso il 2,5% a 13.533,05 punti. Tra le vittime illustri Tesla, affondata dell'8,6%.Le vendite sui titoli Big Tech hanno messo sotto pressione Apple, Amazon e Microsoft, che hanno perso tutte almeno il 2%.Lo spettro della reflazione Usa - con i tassi sui Treasuries Usa oltre l'1,37% - ha portato lo S&P 500 a cedere per la quinta sessione consecutiva, chiudendo in calo dello0,8% a 3.876,50.Il Dow Jones Industrial Average è riuscito invece a recuperare terreno dopo una perdita di 200 punti circa, in rialzo di 27,37 punti o +0,1%, a 31.521,69. Bene Disney +4,4%, mentre Caterpillar e Dow sono saliti entrambi del 3.5%. American Express e Chevron hanno guadagnato rispettivamente il 3,2% e il 2,7%.