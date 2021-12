Wall Street: avvio previsto in moderato rialzo, S&P500 pronto ad aggiornare ancora il record

Redazione Finanza 28 dicembre 2021 - 13:36

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire in moderato rialzo, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono sopra la parità. A circa due ore dalla partenza, il contratto sul Dow Jones sale di circa 90 punti, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,3% e il future sul Nasdaq avanza dello 0,5%. L'indice S&P500 quindi si prepara ad aggiornare in avvio il suo record, dopo che ieri ha chiuso su nuovi massimi storici per la 69esima volta da inizio anno.In una seduta povera di indicazioni macro, i mercati guardano agli sviluppi sulla pandemia per prendere una direzione. The Centers for Disease Control and Prevention ha suggerito di ridurre a cinque giorni dagli attuali dieci l'isolamento per le persone che risultano positive ma senza sintomi. Inoltre, uno studio condotto in Sud Africa ha svelato che le infezioni da Omicron potrebbero aiutare a rafforzare l'immunità rispetto al precedente ceppo Delta.Tra i titoli di Wall Street, da monitorare Apple che ha annunciato la chiusura dei suoi 12 negozi a New York a causa dell'aumento dei casi di Covid. Occhio anche a Merck che potrebbe salire in scia all'approvazione da parte dell'India della sua terapia antivirale contro il Covid negli adulti. Attenzione anche a Boieng, che potrebbe accelerare in avvio dopo che l'Indonesia ha revocato il divieto di volo per il Boeing 737 Max, tre anni dopo l'incidente sul volo della compagnia di bandiera Lion Air.