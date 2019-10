Wall Street: atteso avvio poco mosso, attenzione rivolta alle trimestrali

Valeria Panigada 25 ottobre 2019 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta poco mosso per Wall Street. A circa un'ora dalla partenza i futures sugli indici statunitensi rimangono sulla parità: il contratto sul Dow Jones segna un -0,06%, quello sull'S&P500 è piatto con un +0,04% e il future sul Nasdaq sale dello 0,09%. L'attenzione degli investitori è rivolta al fronte societario, dove giungono le trimestrali.A livello macro, oggi è prevista la fiducia dei consumatori americani secondo il sondaggio dell'università del Michigan. Ieri i Pmi hanno dipinto un quadro di crescita più solido rispetto a quello europeo, con servizi e manifattura in recupero (quest’ultima sopra le attese). Per contro hanno deluso i nuovi ordini di beni strumentali, scesi più del previsto a settembre, segno che gli investimenti delle imprese rimangono deboli a causa delle ricadute della guerra commerciale Usa-Cina.A questo riguardo oggi il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Lighthizer, il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ed il vice premier cinese Liu parleranno telefonicamente. Secondo alcune indiscrezioni, si discuterà degli acquisti cinesi di beni agricoli in cambio della cancellazione di alcuni dazi statunitensi.