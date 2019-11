Wall Street: atteso avvio in moderato rialzo, focus rimane sul commercio Usa-Cina

Valeria Panigada 22 novembre 2019 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta in moderato rialzo per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono poco sopra la parità. A circa un'ora dalla partenza, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,14%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,13% e il future sul Nasdaq segna un +0,18%. Il presidente cinese Xi Jinping ha detto che vuole firmare la "fase uno" di un accordo, ma non esiterebbe ritorsioni se necessario. Il Wall Street Journal ha riportato intanto che il vicepremier cinese Lui He ha invitato il rappresentante al Commercio Usa Robert Lighthizer e il segretario al Tesoto Usa Steven Mnuchin a Pechino, chiedendo ulteriori negoziati. I funzionari Usa si sarebbero dimostrati disponibili all'incontro, anche se non sarebbe stata fissata alcuna data. Dal fronte macro, oggi arriveranno gli indici Pmi manifatturiero e servizi oltre che la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan.