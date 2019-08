Wall Street apre sopra la parità su allentamento tensioni Usa-Cina

Valeria Panigada 27 agosto 2019 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in territorio positivo, proseguendo i guadagni di inizio settimana. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,51%, l'S&P500 guadagna lo 0,53% e il Nasdaq incassa un +0,58%. A sostenere gli scambi l'allentamento delle tensioni tra Stati uniti e Cina sul fronte commerciale, con la prospettiva di un accordo. Il presidente americano Donald Trump ha detto che le prospettive attuali per un accordo sono le migliori da quando le negoziazioni sono iniziate lo scorso anno.