Wall Street apre senza direzione in attesa del discorso di Powell

Valeria Panigada 25 giugno 2019 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per Wall Street. In avvio l'indice Dow Jones rimane fermo con un +0,04%, l'S&P500 è piatto con un -0,02% e il Nasdaq segna un -0,08%. Gli investitori si muovono cauti in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, in programma questa sera. Sale l'attesa anche per l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping previsto nel corso del G20 di Osaka, in Giappone, tra venerdì e sabato. Una occasione per le due super potenze economiche mondiali di riprendere le trattative, ripianare le distanze ed evitare l'escalation della guerra commerciale. Si strappano invece i rapporti con l'Iran, dopo l’annuncio di nuove sanzioni da parte degli Usa. Sebbene Trump si sia detto disponibile ad un dialogo, Teheran ha risposto che “con gli Usa i canali di diplomazia si sono chiusi per sempre”.