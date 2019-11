Wall Street apre poco mossa dopo nuovi record, focus rimane su Usa-Cina

Valeria Panigada 26 novembre 2019 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Partenza piatta per Wall Street, dopo un inizio di settimana positivo che ha visto l'S&P500 e il Nasdaq chiudere su nuovi massimi storici. In avvio il Dow Jones è pressoché con un -0,01%, così come l'S&P500 che segna un -0,01% e il Nasdaq con uno 0%. Il focus degli investitori rimane rivolto al fronte commerciale. Questa notte segnali incoraggianti sono arrivati direttamente da Pechino tramite il Global Times che, citando una call bilaterale tra Usa e Cina (avrebbero partecipato Lighthizer e Mnuchin per gli Stati Uniti e il vice Premier Liu He per il colosso asiatico), ha riportato di discussioni significative sugli acquisti agricoli e sul processo di rimozione delle tariffe. Attenzione anche al fronte macro dove oggi arriveranno alcune indicazioni tra cui spicca la fiducia dei consumatori americani.