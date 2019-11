Wall Street apre intorno alla parità in attesa di sviluppi sul commercio Usa-Cina

Valeria Panigada 8 novembre 2019 - 15:34

Partenza intorno alla parità per Wall Street, all'indomani di nuovi record. In avvio l'indice Dow Jones segna un +0,01%, l'S&P500 scivola dello 0,16% dopo che ieri ha sfiorato quota 3.100 punti e il Nasdaq cede lo 0,19%. Gli investitori si muovono cauti in attesa di sviluppi sul fronte commerciale Usa-Cina. Secondo Reuters, il piano di rimuovere i dazi esistenti al fine di raggiungere una intesa si starebbe scontrando contro una forte opposizione alla Casa Bianca. Intanto sul fronte politico, da registrare i rumor sulla possibile candidatura alle primarie democratiche di Michael Bloomberg per le elezioni presidenziali.