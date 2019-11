Wall Street apre intorno alla parità in attesa del discorso di Trump

Valeria Panigada 12 novembre 2019 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto intorno alla parità. In avvio l'indice Dow Jones è poco mosso con un +0,08%, l'S&P500 sale dello 0,11% e il Nasdaq guadagna lo 0,12%. Sui mercati rimane l'attesa per il raggiungimento di un'intesa commerciale Usa-Cina. Gli investitori sperano che il presidente americano Donald Trump possa suggerire qualche indicazione nel discorso previsto a fine giornata a New York all'Economic Club.Secondo quanto riportato dal New York Times, la Casa Bianca starebbe già pensando di sospendere l’inserimento delle tariffe sulle auto europee visto i rinnovati colloqui costruttivi con le aziende del Vecchio continente su un possibile aumento degli investimenti e della forza lavoro nel territorio statunitense.